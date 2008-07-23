Шуфрич увидел в конфликте Кернеса и Луценко шкурный интерес главы МВД

Фракция Партии регионов в первый день новой сессии Верховной Рады будет требовать рассмотрения вопроса об освобождении Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел, если до того времени правительство проигнорирует соответствующие требования этой политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ.

По его словам, соответствующая инициатива связана с грубым задержанием секретаря Харьковского городского совета Геннадия КЕРНЕСА 22 июля в Харькове неизвестными вооруженными лицами, якобы на допрос.

Н.ШУФРИЧ отметил, что такое задержание является ничем иным как сведением политических счетов с Г.КЕРНЕСОМ. «Это является ничем иным как сведением счетов с Г.КЕРНЕСОМ за отказ в выделении земельных участков Ю.ЛУЦЕНКО», - сказал он.

Депутат напомнил, что фракция Партии регионов уже обратилась в Кабинету министров с просьбой отправить в отставку Ю.ЛУЦЕНКО. При этом, по его словам, если такое требование будет проигнорировано, то отставкой Ю.ЛУЦЕНКО, согласно решению Конституционного Суда, займется Верховная Рада. Н.ШУФРИЧ отметил, что для этого необходимо всего 226 голосов народных депутатов.

В свою очередь, член фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО напомнил, что его политическая сила обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело лично в отношении Ю.ЛУЦЕНКО и требует от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО соответствующей реакции и отстранения Ю.ЛУЦЕНКО от исполнения служебных обязанностей.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что во время задержания Г.КЕРНЕСА был нарушен ряд законов и Уголовно-процессуальный кодекс Украины, согласно которым принудительный привод на допрос допускается только в случае неявки свидетеля в орган дознания без уважительных причин.

При этом мэр Харькова Михаил ДОБКИН выразил удивление, что Г.КЕРНЕС якобы был принудительно доставлен для допроса по делу наркотраффика.

Он отметил, что Г.КЕРНЕС в последнее время допытывался только по одному делу, которое касается покушения на жизнь М.ДОБКИНА, Г.КЕРНЕСА и сына Г.КЕРНЕСА.

Во время пресс-конференции была обнародована аудиозапись с разговором двух жителей Харькова, которые обсуждали убийство трех вышеуказанных лиц.

М.ДОБКИН отметил, что эта запись есть в распоряжении правоохранительных органов и приобщена к уголовному делу.

В то же время, по словам мэра Харькова, в рамках этого уголовного дела уже полгода ни он, ни Г.КЕРНЕС не могут получить определенного статуса. «Нам отказываются предоставлять статус пострадавших… Насколько я знаю, допрос должен был проходить именно по этому делу», - сказал мэр.

М.ДОБКИН также отметил, что по этому уголовному делу Г.КЕРНЕС уже допрашивался “минимум раз десять”.

Мэр Харькова заверил, что он намерен 29 июля, когда выйдет из отпуска, дать свои показания по этому делу.

Во время пресс-конференции также была продемонстрирована видеозапись задержания Г.КЕРНЕСА. В частности, из видеозаписи следует, что неизвестные лица в черной одежде вытащили его из кареты “скорой помощи”.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Харькове работники милиции задержали Г.КЕРНЕСА. Цель задержания, по данным милиции, - исполнение постановления следователя по делу о покушении на преднамеренное убийство, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины, о принудительном приводе Г.КЕРНЕСА к следователю в качестве свидетеля по упомянутому делу.

При этом в милиции отмечают, что Г.КЕРНЕС «на протяжении двух месяцев неоднократно игнорировал приглашение (повестки, телеграммы, постановления о приводе) следователя прибыть на допрос, откровенно демонстрируя (в частности перед общественностью) свое нежелание принимать участие в процессуальных действиях».

Старший следователь Главного следственного управления МВД Украины заявил, что сегодня, 23 июля, Г.КЕРНЕС не явился на допрос, назначенный на 9.00, и сделал это сознательно, отказавшись получить повестку. Следователь также сообщил, что ждет Г.КЕРНЕСА на допрос в МВД Украины завтра, 24 июля, в 9.00.