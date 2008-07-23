В МВД рассказали о делах, что вызвали интерес к Кернесу

Следователи МВД Украины имеют к секретарю Харьковского горсовета Геннадию КЕРНЕСУ вопросы по четырем уголовным делам.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины.

При этом в ДСО отметили, что дают эту информацию “в связи с определенным общественным интересом к факту принудительного привода на допрос к следователю МВД Украины” Г.КЕРНЕСА, появлением безосновательных обвинений и домыслов относительно действительных причин и обстоятельств его «уголовного преследования».

Как сообщается, “в производстве Главного следственного управления МВД Украины находится уголовное дело, возбужденное 29.06.2006 следственным отделом Краснозаводского РО Харьковского ГУ ГУМВД Украины в Харьковской области по факту хулиганства и причинения средней тяжести телесных повреждений гр. М, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 296 УК Украины, и открытого похищения имущества гр. Г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК Украины”. Относительно обстоятельств дела отмечается: “в 29.06.2006 году в подъезде дома №170 по проспекту Гагарина г. Харькова неустановленные лица, действуя из хулиганских побуждений, нанесли гр. Г. средней тяжести телесные повреждения и открыто завладели личным имуществом гр. Г.”. Согласно материалам дел, Г.КЕРНЕС подозревается в причастности к организации совершенного нападения.

Также в производстве Генеральной прокуратуры Украины находится уголовное дело, возбужденное прокуратурой Харьковской области в отношении гр. М. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. ст. 27 ч. С, 15, 115 ч. 2 п.п. 1,5, 11, 12 УК Украины. Согласно обстоятельствам дела: “гр. М. в период с июля по октябрь 2006 года, действуя из мести, организовал совершение по заказу группой лиц покушение на убийство способом, опасным для жизни многих лиц, в том числе Г.Кернеса и других. Для этого, с целью реализации своего преступного намерения, выбрал исполнителя указанного преступления – гр. З., которому поручил разработку способа покушения и приобретения необходимого оружия. Вместе с тем гр. М. передал гр.З. деньги в сумме 4000 долларов в качестве частичной оплаты за совершение указанного преступления. В дальнейшем преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли гр. М.” В соответствии с материалами дела, Г.КЕРНЕС причастен к обвинению гр. М. в совершении преступления.

В производстве Главного следственного управления МВД Украины находится уголовное дело, возбужденное в отношении гр. Г. по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины. Относительно обстоятельств дела объясняется, что “гр. Г. 15.03.2008 приблизительно в 17 часов 30 минут, находясь в квартире по улице Мироносицкой города Харькова, действуя повторно, незаконно хранил с целью сбыта наркотическое средство - кокаин (метиловый эфир бензоилекгонина) общим весом 19,735 граммов, что представляет особо крупные размеры, который в дальнейшем сбыл гр. А. Крим того, продолжая свои преступные действия, гр. Г. 06.04.2008 приблизительно в 20 часов 20 минут, находясь у дома в переулке Маяковского в г. Одесса, незаконно хранил при себе с целью сбыта наркотическое средство - кокаин (метиловый эфир бензоилекгонина) общим весом 42,6420019 грамма и 0,345 мг бензоилекгонина, что представляет особо крупные размеры”. По материалам дела Г.КЕРНЕС причастен к незаконному распространению наркотических средств.

Кроме того, в производстве прокуратуры города Харькова находится уголовное дело в отношении Г.КЕРНЕСА по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины. Согласно обстоятельствам дела, “20.06.2008 о 16.30 Г.КЕРНЕС, действуя из хулиганских побуждений в помещении Харьковского исполнительного комитета, нанес телесные повреждения гр. Р. и угрожал физической расправой членам его семьи”.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Харькове работниками милиции был задержан Г.КЕРНЕС. Цель задержания, по данным правоохранительных органов - исполнение постановления следователя по делу о покушении на преднамеренное убийство, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины, о принудительном приводе Г.КЕРНЕСА к следователю в качестве свидетеля по упомянутому делу.

При этом в ДСО отмечают, что Г.КЕРНЕС «на протяжении двух месяцев неоднократно игнорировал приглашение (повестки, телеграммы, постановления о приводе) следователя прибыть на допрос, откровенно демонстрируя (в том числе перед общественностью) свое нежелание принимать участие в процессуальных действиях».