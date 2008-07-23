Американские спецслужбы знают, где сидит Пукач?

Бывший офицер Управления государственной охраны Украины Николай МЕЛЬНИЧЕНКО владеет информацией о том, что спецслужбам США известно местонахождение генерала МВД Алексея ПУКАЧА, который разыскивается украинскими правоохранительными органами в связи с убийством журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Вместе с тем, он больше ничего не сообщил журналистам по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, Г.Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В его убийстве признаны виновными трое бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины – Валерий КОСТЕНКО, Николай ПРОТАСОВ и Александр ПОПОВИЧ. Еще один обвиняемый – бывший руководитель этого же Департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.