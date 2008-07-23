Кернес уехал в Харьков: ему понадобился врач

Секретарь городского совета Геннадий Кернес находится в Харькове. Об этом он сообщил по телефону «МедиаПорту».

По словам Кернеса, он сейчас находится на приеме у врача и поэтому не может рассказать подробно, как проходил вчера допрос в главном следственном управлении МВД в Киеве.

Он пообещал рассказать об этом в два часа дня на пресс-конференции.

Напомним, во вторник Геннадий Кернес был принудительно доставлен на допрос в Киев. Машины ДПС заблокировали сначала автомобиль, в котором ехал исполняющий обязанности городского головы, а затем реанимобиль, в который пересел Кернес. Из реанимобиля его силой пересадили в другую машину и доставили на допрос.

В кабинете следователя Геннадий Кернес провел почти четыре часа. Следователи хотели продолжить допрос сегодня в 9 утра. Это подтвердил и Кернес, выйдя из следственного управления.