Жвания ушел с допроса, потому что "это – шоу, это – шизофрения"

Депутат от НУНС Давид Жвания покинул помещение главного следственного управления ГПУ приблизительно через 10 минут после того, как туда пришел для дачи показаний.

Как объяснил сам депутат, он ушел с допроса в связи с тем, что по его мнению, следователи начали ставить вопроса, которые уже много раз выяснялись во время предыдущих допросов.

"Поставили две камеры и начали вопросы, которые задавали уже 250 раз – Ваши анкетные данности, и на камеру. И все. Мы закончили допрос. Я встал и пошел, так как эти просто унижение", - сказал он.

Он охарактеризовал допрос, как "очередной акт издевательства" над собой, а формат этого допроса, как "формат шизофрении".

"Мне не дали возможности встретиться с Климович (руководитель следственной группы в деле об отравлении Ющенко). Это – шоу, это – шизофрения. Я не шизофреник", - сказал он.

Вместе с тем он сказал, что пришел на допрос, поскольку хочет обезопасить свою семью от давления со стороны правоохранительных органов, "для того, чтобы не пугали детей" и не говорили, что он "прячется за депутатским мандатом".

Он снова поставил под вопрос факт отравления Ющенко диоксином, сказав, что, по его мнению, это было пищевое отравление.

Украинская правда