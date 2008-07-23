Жвания ушел с допроса, потому что "это – шоу, это – шизофрения"
Об анкетных данных спрашивали "250 раз"
Депутат от НУНС Давид Жвания покинул помещение главного следственного управления ГПУ приблизительно через 10 минут после того, как туда пришел для дачи показаний.
Как объяснил сам депутат, он ушел с допроса в связи с тем, что по его мнению, следователи начали ставить вопроса, которые уже много раз выяснялись во время предыдущих допросов.
"Поставили две камеры и начали вопросы, которые задавали уже 250 раз – Ваши анкетные данности, и на камеру. И все. Мы закончили допрос. Я встал и пошел, так как эти просто унижение", - сказал он.
Он охарактеризовал допрос, как "очередной акт издевательства" над собой, а формат этого допроса, как "формат шизофрении".
"Мне не дали возможности встретиться с Климович (руководитель следственной группы в деле об отравлении Ющенко). Это – шоу, это – шизофрения. Я не шизофреник", - сказал он.
Вместе с тем он сказал, что пришел на допрос, поскольку хочет обезопасить свою семью от давления со стороны правоохранительных органов, "для того, чтобы не пугали детей" и не говорили, что он "прячется за депутатским мандатом".
Он снова поставил под вопрос факт отравления Ющенко диоксином, сказав, что, по его мнению, это было пищевое отравление.