Разведка: одной из реальных угроз нацбезопасности является наращивание Россией войск около украинских границ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны заявил Вадим Скибицкий.

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«Сегодня одной из реальных угроз национальной безопасности Украины является наращивание РФ войск вблизи границ нашего государства. Россия поддерживает готовность к полномасштабной вооруженной агрессии против Украины, демонстрируя западным странам и международным организациям способность отстаивать свои интересы с применением военной силы», - сказал Скибицкий.

По его словам, для реализации этих планов на западном и юго-западном направлениях Россия восстанавливает ранее расформированные и создает новые объединения, соединения и части на территории страны и в оккупированном Крыму.

«В рамках наращивания группировки в Западном военном округе заново создается первая танковая армия в районе Москвы и 20-я общевойсковая армия в Воронеже, которые были расформированы в 1999 и 2009 годах, соответственно. В Южном военном округе формируется новая мотострелковая дивизия в Новочеркасске Ростовской области», - сообщил Скибицкий.

Он также отметил, что военная разведка Украины за неделю зафиксировала 62 факта нарушения Минских договоренностей.

«За неделю военной разведкой Украины выявлено 62 факта нарушения Минских договоренностей. Особое беспокойство вызывает появление очень большого количества запрещенной техники в 25- и 35-километровой зоне», - сказал он.

По словам Скибицкого, в частности, в 25 км зоне военной разведкой выявлены 153 артиллерийские системы и самоходные артиллерийские установки, в 35 км зоне выявлена установка в запрещенных районах 32 единиц ракетных систем залпового огня «Град».

Кроме того, Скибицкий сообщил, что в конце марта российское оккупационное командование значительно активизировало ведение разведки с применением беспилотных летательных аппаратов.

«При этом запуски БПЛА осуществляются как с территории России, так и с оккупированных территорий. Всего за неделю зафиксировано 19 полетов БПЛА противника, которые вели разведку и корректировали артиллерийский огонь по силам АТО», - сказал Скибицкий.