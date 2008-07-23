Кернес обвиняет милицию в своем похищении

Секретарь Харьковского горсовета Геннадий КЕРНЕС, который был принудительно доставлен в Киев на допрос в рамках уголовного дела, обвинил милицию в своем похищении.

Об этом Г.КЕРНЕС заявил в интервью прес-службе Партии регионов после того, как был отпущен после допроса.

«Сегодня (речь идет о 22 июля - УНИАН) около часу дня меня просто-напросто похитили в Харькове из кареты «Скорой помощи». Но вначале меня заблокировали на проспекте Ленина, когда я ехал на работу, где, кстати, должен был исполнять обязанности городского головы», - сказал Г.КЕРНЕС в интервью, размещенном на сайте Партии регионов.

По его словам, он был задержан людьми без знаков отличия: «В присутствии большого скопления людей, невзирая ни на что и ни на кого, меня заблокировали люди в черных камуфляжных формах, в масках, с оружием. Словом, все, как положено… И еще: все эти люди были без знаков отличия».

Г.КЕРНЕС так описывает события: «Так как я был отозван сегодня (22 июля) из отпуска, а до этого проходил лечебно-оздоровительный курс, вскоре ко мне подъехала вызванная мною «Скорая помощь». Кроме того, я сообщил по телефону «02» о том, что на меня совершено нападение. Нападение, подчеркиваю, на исполняющего обязанности городского головы. Однако никто на это не отреагировал, после чего произошло то самое похищение из «Скорой помощи»… После этого похитители, как я сейчас понимаю, повезли меня в Киев. Причем, везли каким-то странным образом. Сначала они завезли меня в какое-то поле, где мы стояли в ожидании других машин, в которые меня и пересадили. Сопровождение по ходу движения менялось, наверное, раз шесть. В итоге привезли меня на улицу Дегтяревскую, 13. Как я понял, к Лукьяновскому СИЗО. По прошествии минут двадцати, в течение которых на меня оказывалось психологическое давление (я не мог никому ни сообщить о происходящем со мной, ни, извиняюсь, в туалет сходить. На мои вопросы о том, на каком, собственно, основании со мной так поступают, ответом было глухое молчание…), меня отвезли уже в МВД, на улицу Богомольца, 10.

Завозили меня туда с черного хода, потому что у меня не было ни документов при себе, и вообще ничего. Когда я вышел из машины, то сразу увидел вокруг нее достаточно много людей с теле- и фотокамерами. Я так понял, что все это были люди, имевшие доступ к информации МВД, и доступ на его территорию. Сразу почему-то вспомнилось, что не далее, как вчера (21 июля) по телевидению была показана дискредитирующая и городского голову Харькова, и меня телепередача, затрагивающая, в том числе, и это уголовное дело».

Г.КЕРНЕС также отметил, что на все заданные ему в МВД вопросы он, по его словам, уже раньше отвечал в прокуратуре Харьковской области. По его словам, «напрашивается вывод, что все действия, совершенные в отношении меня сотрудниками МВД, являются выполнением команды «фас», отданной лично главой этого ведомства, который сводит таким образом со мной личные счеты».

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Харькове работники милиции задержали Г.КЕРНЕС. Цель задержания, по данным милиции, - исполнение постановления следователя по делу о покушении на преднамеренное убийство, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины, о принудительном приводе Г.КЕРНЕСА к следователю в качестве свидетеля по упомянутому делу.

При этом в ДСО отмечают, что Г.КЕРНЕС «на протяжении двух месяцев неоднократно игнорировал приглашение (повестки, телеграммы, постановления о приводе) следователя прибыть на допрос, откровенно демонстрируя (в том числе перед общественностью) свое нежелание принимать участие в процессуальных действиях».