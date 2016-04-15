Глава Киевского облсовета заявила, что силовики пытаются обыскать ее кабинет

Такие действия санкционированы Печерским райсудом столицы и инициированы в рамках борьбы с нелегальной добычей песка в области, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной рады.

"Сегодня утром представители прокуратуры вместе с представителями управления СБУ в Киеве и Киевской области пытаются попасть в мой кабинет, несмотря на то, что в судебном решении, которым они руководствуются, председатель Киевского облсовета не упоминается", - отметила Старикова.

По ее словам, силовики руководствуются судебным решением относительно уголовного дела, в котором фигурирует сотрудник областного совета, которого подозревают в мошенничестве. В решении суда местом его работы указан кабинет номер 742, который на самом деле является кабинетом председателя областного совета.

Она связывает неожиданную попытку обыска по инициативе Киевского областного совета по борьбе с нелегальной добычей песка в Киевской области.

"Киевская областная рада обжалует постановление Кабинета министров № 1173 о порядке предоставления разрешений на пользование недрами. Это постановление дает зеленый свет нелегальному пользованию недрами, поскольку вводит механизм "молчаливого согласия" местных советов. И, например, бюджет Киевщины за нелегальную добычу песка недополучает большие средства в виде неуплаченного экологического сбора. Мы призвали своих коллег из разных регионов Украины присоединиться к нашему иску", - уточнила Старикова.

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