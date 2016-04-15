Порошенко, Меркель и Олланд призвали Кремль немедленно освободить Савченко

Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров Украины, Германии и Франции, сообщает пресс-служба Порошенко.

"Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд обратили внимание на ухудшение здоровья Надежды Савченко и призвали руководство РФ немедленно ее освободить, как это предусмотрено Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Среди прочего, также в ходе беседы обсуждались срок предоставления украинцам безвизового режима и результаты нидерландского референдума.

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Справка УНИАН. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновил сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля вступил в силу приговор в отношении Савченко, и с этого дня ее могут этапировать к месту отбывания наказания.