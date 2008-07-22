Ющенко поручил Тимошенко позаботиться о 100-летии Марии Приймаченко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ № 636/2008, которым поручил Кабинету министров Украины утвердить и профинансировать мероприятия по празднованию 100-летия художницы Марии Приймаченко.

Текст указа размещен на официальном сайте Президента.

В частности, В.ЮЩЕНКО поручил правительству в двухнедельный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения Марии Приймаченко, утвердить его персональный состав.

Также Кабмин должен в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по празднованию 100-летия М.Приймаченко, предусмотрев, в частности:

- проведение в декабре 2008 года - январе в 2009 году торжеств, посвященных художественной деятельности М.Приймаченко, с участием представителей органов исполнительной власти, ученых, известных деятелей искусств, художников;

- проведение выставок, посвященных М.Приймаченко, в музеях города Киева, а также музеях населенных пунктов, связанных с жизнью и творчеством художницы;

- проработку вопроса о создании музея украинского примитивного искусства;

- издание альбома произведений М.Приймаченко, которые принадлежат государственной части Музейного фонда Украины;

- создание документального фильма о М.Приймаченко;

- чеканку и введение в обращение в установленном порядке юбилейной монеты, а также выпуск в обращение почтовой марки и конверта, посвященных 100-летию со дня рождения М.Приймаченко, осуществление спецпогашения почтовой марки.

Соответственно, правительство должно обеспечить финансирование указанных мероприятий.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО поручил Киевской городской государственной администрации изучить вопросы о наименовании или переименовании улицы города Киева именем М.Приймаченко и сооружении памятника народной художнице Украины.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины поручено обеспечить широкое освещение мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения М.Приймаченко, организовать циклы тематических радио- и телепередач, посвященных ее жизни и творческой деятельности.