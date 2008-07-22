Ющенко пожаловался в КС сразу на два постановления Тимошенко

В Конституционный Суд Украины поступили конституционные представления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Постановлений Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы государственного управления в сфере миграционной политики» от 18 июня 2008 года № 558 и «Об утверждении Порядка проведения в 2008 году земельных аукционов» от 17 апреля 2008 года № 394.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, упомянутые представления главы государства поступили в КС 21 июля.

Как сообщал УНИАН, 21 июля В.ЮЩЕНКО своими Указами остановил действие указанных постановлений Кабинета министров, при этом постановление «Об утверждении Порядка проведения в 2008 году земельных аукционов» Президент останавливает во второй раз.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины постановлением №394 от 17 апреля 2008 года утвердил порядок проведения в 2008 году земельных аукционов. Это постановление было принято после того, как Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 7 апреля своим Указом остановил действие положения постановления Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2008 года №90 «Некоторые вопросы проведения земельных аукционов» и обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности этого постановления Кабмина.

10 апреля Кабмин рейтинговым голосованием утвердил порядок проведения в 2008 году земельных аукционов с учетом рекомендаций Президента Украины.

Согласно постановлению правительства, порядком определена процедура подготовки, организации и проведения в 2008 году земельных аукционов для продажи земельных участков или предоставления права на их аренду, кроме земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации, земельных участков частной собственности, а также земельных участков сельскохозяйственного назначения.