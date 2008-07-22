Украина в сентябре начнет переговоры о безвизовом режиме с ЕС
18:14, 22 июля 2008Политика
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О планах рассказал Огрызко
Украина и Европейский Союз договорились во время саммита Украина-ЕС во Франции начать переговоры о безвизовом режиме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Сегодня в Брюсселе достигнута договоренность, что во время саммита во Франции (в сентябре) положения о том, что мы начинаем переговоры о безвизовом режиме для украинских граждан, будет зафиксировано», - сказал министр.
При этом В.ОГРЫЗКО напомнил, что к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года планируется введение безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.
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