Гройсман: Я вам покажу, что такое управление государством

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал в ходе обсуждения вопроса об отзыве его с должности председателя Верховной Рады Украины и назначении премьер-министром Украины.

Депутаты из зала выкрикивали о нарушении регламента и звучало: “Позор”. Гройсман при этом отметил: “Можно кричать, можно визжать, можно делать все, что угодно, но это не повод кричать тогда, когда страна требует очень четких и взвешенных решений”.

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Он сказал, что “все эти разговоры” в сессионном зале отойдут в историю.

Гройсман подчеркнул, что за 24 года независимости многие из тех, кто в политике, не смогли сделать Украину успешной. “Позор всем тем, кто не смог за 24 года дать людям жить по-человечески. А то, что вы здесь болтаете - это позор”, - отметил он. А потом эмоционально добавил: “Я вам покажу, что такое управление государством”.