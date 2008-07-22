Ехануров хочет втолковать украинцам, что за защиту Родины надо платить

Украина вынуждена содержать относительно многочисленные, развернутые Вооруженные силы, потому что не является членом НАТО и должна заботиться о своей безопасности самостоятельно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ сегодня на пресс-конференции.

В связи с этим глава отечественного военного ведомства информировал, что Минобороны в этом году в своей деятельности сосредоточивает основные усилия на выполнение пяти приоритетных задач.

Среди главных приоритетов министр отметил повышение эффективности военного управления и боевой подготовки Вооруженных сил, обеспечение эффективности комплектования ВС военнослужащими контрактной службы, поддержание боеспособного состояния, а также обновление вооружения и военной техники, освобождение военных от выполнения несвойственных задач, обеспечение надлежащих социальных гарантий военнослужащим и членам их семей.

Говоря о состоянии и результатах выполнения этих задач в первом полугодии 2008 года, Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что, несмотря на усилия военного менеджмента, главными причинами имеющихся недостатков и недоработок является ограниченное финансирование.

“Я хочу, чтобы представители политической элиты и общество в целом поняли, что содержание армии, особенно профессиональной, дело недешевое. Если мы хотим иметь современные, профессиональные Вооруженные силы, которые способны защитить Родину, – нужно платить”, - подытожил Ю.ЕХАНУРОВ.