Тимошенко подарила Меркель вышитые маки с кружевами (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, вчера в Киеве прошла встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.

Во время встречи Ю.Тимошенко заявила, что Германия сегодня является партнером номер один для Украины. По ее словам, об этом свидетельствует высокий уровень товарооборота между странами, а также объем немецких инвестиций в украинскую экономику.

“Германия готова оказывать активную поддержку Украине, заключать новые соглашения между нашими странами”, - сказала в свою очередь А.Меркель.

Встреча премьера и канцлера происходила в расширенном составе. С украинской стороны, в частности, на встрече присутствовали: вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр Кабинета Министров Петр КРУПКО. С немецкой стороны – спикер федерального правительства ФРГ Ульрих ВИЛЬГЕЛЬМ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Райнгард ШЕФЕРС, министериаль-директор, советник федерального канцлера Германии по вопросам внешней и безопасности политики Кристоф ГОЙСГЕН и министериаль-директор, советник федерального канцлера Германии по вопросам европейской политики Уве КОРСЕПИУС.

По окончании встречи в расширенном составе премьер-министр Украины и федеральный канцлер Германии провели дополнительную встречу с глазу на глаз.

Фото Александра Прокопенко/УНИАН