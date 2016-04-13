В новом Кабмине будет аж 6 вице-премьеров - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свой источник в так называемом "стратегическом совете семерых".

В частности, по данным издания, представитель президента в Верховной Раде Степан Кубив будет первым вице-премьером - министр экономики, нардеп "Блока Петра Порошенко" Иванна Климпуш-Цинцадзе - вице-премьером по евроинтеграции, министр социальной политики Павел Розенко – вице-премьером социальной политики, но без портфеля.

Кроме того, замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив станет вице-премьером по реформам, Владимир Кистион - вице-премьером по делам АТО и оккупированным территориям, Вячеслав Кириленко – вице-премьером по гуманитарному блоку.

В то же время ранее сообщалось, что лидер партии "БПП" Юрий Луценко в новой коалиции на должность первого вице-премьера предложил Виталия Ковальчука, а на пост вице-премьера социальной политики – Максима Нефедова.

Отметим, в текущем составе Кабмина есть только два вице-премьера.

Читайте такжеУчастники ночных переговоров в АП говорят, что Гройсман остается кандидатом в премьеры

Добавим, что по данным РБК-Украина, в "стратегически совет семерых" входят Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Александр Турчинов, Борис Ложкин, Арсен Аваков и Юрий Луценко.

Как сообщал УНИАН, по словам спикера Верховной Рады и главного претендента на пост премьера в новом правительстве Владимира Гройсмана, украинский парламент может проголосовать за новый Кабмин уже завтра, 14 апреля.