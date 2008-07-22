Ехануров озвучил неутешительную для призывников новость

Осенью этого года количественного сокращения призыва на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил Украины не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

По его словам, это обусловлено тем, что из-за недофинансирования Минобороны сегодня не может выполнить в полном объеме одно из своих приоритетных заданий – Перспективный план перехода ВСУ на комплектование военнослужащими по контракту на 2008 – 2011 годы.

“На протяжении первого полугодия 2008 года через областные военные комиссариаты и территориальные центры комплектования были приняты на военную службу по контракту 3 тыс. 39 человек. Это 60% от запланированного. В то же время, за этот же период службу оставило 1 тыс. 778 контрактников”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Среди основных причин непривлекательности профессиональной службы в ВСУ на данное время глава Минобороны назвал низкий уровень денежного обеспечения военнослужащих (средняя зарплата солдат и сержантов составляет 850-1000 грн – УНИАН), нерешенность вопроса об их питании за счет государственных средств, проблемы с обеспечением контрактников жильем.

“При таких условиях мы не можем осенью этого года уменьшить количество призывников на срочную военную службу”, - подытожил Ю.ЕХАНУРОВ.