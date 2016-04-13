Торги за кресла в новом Кабмине: БПП до сих пор не может определиться с двумя министрами

Об этом рассказал руководитель фракции БПП Юрий Луценко, пишет Украинская правда.

Речь идет о руководителе Минтопэнерго и Министерства здравоохранения.

"По Минтопэнерго фракция настаивает на кандидатуре Игоря Насалика. И президент, и будущий премьер колеблются, потому что хотят, чтобы человек был с чистой репутацией", - объяснил Луценко.

Читайте такжеГройсман: Уже согласован формат правительства, которое должно получить поддержку коалиции

Он напомнил, что Насалик "имеет крупный бизнес и политическую биографию, у него был бизнес с Петром Дыминским".

"Но он энергетик. Поэтому фракция поддерживает его очень сильно и будет на нем настаивать", - подчеркнул Луценко и добавил, что "один известный енергоолигарх уже начал войну компроматов на тех, кто принимает решения".

"Что касается Минздрава, то я подозреваю, что это может быть единственная незаполненная должность на момент голосования", - отметил Луценко.

Он подтвердил, что директор Нацинститута хирургии им Шалимова Александр Усенко отказался от должности.

"По моему мнению, это должен быть не медик, а кто-то из сознательных деятелей, потому что мы не выйдем из того тупика никогда", - отметил Луценко.