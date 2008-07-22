В Киевсовете обещают дотации за подорожание хлеба уже с 18 июля

15 грн в месяц – наименее обеспеченным

Адресные дотации будут начисляться с 18 июля – дня повышения цен на хлеб в Киеве, заявила глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам охраны здоровья и социальной защиты Алла ШЛАПАК.

Как говорится в комментарии А.ШЛАПАК, переданном агентству УНИАН, в связи с изменением цен на хлеб, адресная дотация для отдельных категорий киевлян будет учитывать не только доплаты за второе полугодие, но и за те дни июля, когда это повышение цен состоялось.

«Мы не оставим без защиты наших киевлян. И так как повышение цен на хлеб состоялось с 18 июля, то за дни, которые остались в этом месяце, будет тоже начислена дотация для тех категорий граждан, которым она необходима», – заявила А.ШЛАПАК.

Депутат Киевсовета подчеркнула, что дотации в размере 15 гривен в месяц будут получать неработающие пенсионеры, которые получают пенсию, не превышающую двух с половиной прожиточных минимумов (около 1200 гривен), многодетные семьи, другие малообеспеченные лица, а также люди, присматривающие за инвалидами и людьми, которым более 80 лет, и одинокие матери.

«В приоритетах киевской власти – обеспечение высоких стандартов социальной защиты. Киев – единственный город, который пошел на выплаты адресных дотаций для социально уязвимых категорий. Ни в одном другом городе Украины, несмотря на то, что там цены на социальные сорта хлеба выросли полтора-два года назад и больше чем в столице, никакие дотации для обеспечения социальной защиты не предусмотрены», – отметила А.ШЛАПАК.

Она также отметила, что специально созданная в Киевсовете комиссия рассмотрит возможность адресной дотации и другим категориям киевлян.

Адресные дотации будут начисляться с 18 июля – дня повышения цен на хлеб в Киеве, заявила глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам охраны здоровья и социальной защиты Алла ШЛАПАК.

Как говорится в комментарии А.ШЛАПАК, переданном агентству УНИАН, в связи с изменением цен на хлеб, адресная дотация для отдельных категорий киевлян будет учитывать не только доплаты за второе полугодие, но и за те дни июля, когда это повышение цен состоялось.

«Мы не оставим без защиты наших киевлян. И так как повышение цен на хлеб состоялось с 18 июля, то за дни, которые остались в этом месяце, будет тоже начислена дотация для тех категорий граждан, которым она необходима», – заявила А.ШЛАПАК.

Депутат Киевсовета подчеркнула, что дотации в размере 15 гривен в месяц будут получать неработающие пенсионеры, которые получают пенсию, не превышающую двух с половиной прожиточных минимумов (около 1200 гривен), многодетные семьи, другие малообеспеченные лица, а также люди, присматривающие за инвалидами и людьми, которым более 80 лет, и одинокие матери.

«В приоритетах киевской власти – обеспечение высоких стандартов социальной защиты. Киев – единственный город, который пошел на выплаты адресных дотаций для социально уязвимых категорий. Ни в одном другом городе Украины, несмотря на то, что там цены на социальные сорта хлеба выросли полтора-два года назад и больше чем в столице, никакие дотации для обеспечения социальной защиты не предусмотрены», – отметила А.ШЛАПАК.

Она также отметила, что специально созданная в Киевсовете комиссия рассмотрит возможность адресной дотации и другим категориям киевлян.