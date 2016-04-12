Переворот в Коцюбинском: 29 депутатов ВР предлагают прекратить полномочия поссовета

Соответствующий проект постановления №4383 о досрочном прекращении полномочий Коцюбинского поселкового совета "в связи с действиями, которые нарушают Конституцию Украины и законы Украины, подрывают основы местного самоуправления, противоречат интересам территориальной громады пгт Коцюбинское" зарегистрирован в парламенте 12 апреля.

Он предусматривает назначение внеочередных выборов Коцюбинского поселкового совета на последнее воскресенье 90-дневного срока со дня вступления в силу постановления в случае его принятия.

Проект постановления инициировали 29 депутатов, в основном из фракции "Блок Петра Порошенко", а также фракций "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Батькивщина", "Самопомич", Радикальной партии и внефракционные.

Как прокомментировала на своей странице в Facebook документ один из его инициаторов Ольга Червакова (БПП), "в пояснительной записке к проекту постановления указан перечень незаконных действий местных и ирпенских депутатов партии "Нови облыччя" во время так называемого "голосования" за отстранения поселкового головы Ольги Матюшиной, также речь идет о подделке печати самопровозглашенной головы Коцюбинского Юлией Главацкой, погромах и кражах документов в захваченном поселковом совете 8-9 апреля".

"Роспуск Коцюбинского поселкового совета станет началом конца эпохи господства перекрашенных регионалов в Приирпенье. Новый совет должен состоять из людей, которые будут работать в интересах общины, а не в интересах коррупции. Туда должны попасть настоящие новые лица, а не те, что в кавычках", - отметила она.

Как известно, в ночь на 9 апреля Коцюбинский поселковый совет был захвачен депутатами от партии "Нови облыччя", лидером которой является мэр Ирпеня Владимир Карплюк. По свидетельствам очевидцев, из здания ночью выносили вещи и документы, их грузили в машины и вывозили в неизвестном направлении. Внутри находились также оригиналы документов и журналы регистрации.

11 апреля в Коцюбинском здание поссовета окружили правоохранители, активисты, а также молодые люди спортивного телосложения, которые, по утверждению активистов, были завезены из Ирпеня.

Активисты пытались отстоять поселковую голову Матюшину. Во время народного вече было собрано около 400 подписей за роспуск поселкового совета. Подписи переданы в комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления.

Матюшина в тот день смогла попасть на свое рабочее место вместе с правоохранителями. Она сообщила, что во время захвата поселкового совета в ее кабинете был выломан замок и вставлен новый. По словам Матюшиной, исчезли все оригиналы решений Коцюбинского поселкового совета за весь 7-й созыв.

Решение депутатов поселкового совета от 8 апреля об объявлении недоверия Матюшина оспаривает в судебном порядке. Иск был подан 11 апреля.

Также Матюшина обратилась в ГУ МВД в Киевской области - относительно противоправных действий депутатов, и к начальнику Управления внутренней безопасности МВД в Киевской области - относительно бездействия работников полиции. Матюшина заявила, что сотрудники полиции стали на сторону партии "Нови облыччя" и всячески способствовали этой политсиле, которая, руководится из Ирпеня городским головой Карплюком.

Прокуратура Киевской области открыла два уголовных производства - по факту захвата административного здания Коцюбинского поселкового совета (ст. 341 Уголовного кодекса Украины) и по факту подделки печати Коцюбинского поселкового совета секретарем поселкового совета Главацкой (ст. 358 ч. 1 УКУ).