Литвин об Украине, России, оппозиции и невнятной политике

Народный депутат Украины Владимир ЛИТВИН констатирует, что украинская власть не имеет внятной политики в отношении Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции Блока Литвина, руководитель Народной партии заявил на пресс-конференции в Симферополе.

В.ЛИТВИН сказал, что украинская власть «внешнюю функцию выполняет плохо», пытается «заменить оппозицию России», поскольку в этой стране «оппозиции нет». «Украинская власть хочет сыграть роль оппозиции российской власти. Любые действия, которые мы видим, направлены на одно: сыграть роль раздражителя», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он акцентировал внимание, что не идеализирует российскую политику. «Но с нашей стороны нет внятной политики», - еще раз подчеркнул политик.

Вместе с тем он с иронией заявил, что функцию во внутренней политике украинская власть выполняет хорошо. «Сегодня украинская власть демонстрирует оппозицию сама к себе (имеется в виду блокирование бютовцами трибуны парламента – УНИАН). Это функцию она выполняет классно. Страна парализована, и мы живем во многих случаях по инерции», - сказал депутат.