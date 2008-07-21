Президент повторно остановил продажу энергокомпаний

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, своим Указом повторно приостановил действие постановления Кабинета Министров Украины о продаже государственных пакетов акций «Днепроэнерго», «Донбассэнерго», «Западэнерго» и «Центрэнерго». Текст Указа от 21 июля 2008 года размещен на официальном сайте Президента.

Согласно Указу, Президент приостановил действие постановления Кабмина от 19 марта 2008 года №196, и распоряжений КМУ от 22 февраля 2008 года №367-р и от 19 марта 2008 года №478-р.

“В соответствии с пунктом «г» части второй статьи 5 Закона Украины «О приватизации государственного имущества» и Закона Украины «Об электроэнергетике», названные акционерные общества принадлежат к объектам, обеспечивающим жизнедеятельность государства в целом, и постановлением Кабинета Министров Украины от 23 декабря 2004 года №1734 «Об утверждении перечня предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства» (с последующими изменениями) определены как имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства”, - отмечает глава государства.

При таких обстоятельствах, идет речь в Указе, исключение из уставного фонда Национальной акционерной компании «Энергетическая компания Украины» (целью деятельности которой является создание условий для надежного и эффективного функционирования и развития электроэнергетического комплекса, обеспечение экономической и энергетической безопасности государства) указанных активов представляет собой угрозу экономической безопасности государства, поскольку приводит к недополучению этой компанией экономических выгод, ухудшает ее платежеспособность и делает невозможным выполнение взятых ею обязательств, в частности, перед своими кредиторами, что может иметь последствием возбуждение дела о ее банкротстве”.

Президент также обратился в Конституционный Суд Украины с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии Конституции Украины (конституционности) постановления Кабмина от 19 марта 2008 года №196, а также распоряжений Правительства от 22 февраля 2008 года №367-р и от 19 марта 2008 года №478-р.