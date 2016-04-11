БПП и "Народный фронт" не договорились с Гройсманом о структуре и составе Кабмина - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель лидера фракции БПП Алексей Гончаренко сказал в комментарии журналистам после заседания фракции.

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"Переговоры продолжаются", - сказал депутат.

Он пояснил, что речь идет о том, каким будет "набор министерств и кто конкретно их должен возглавить".

"Это, согласно Конституции, коалиция подает премьеру, а премьер вносит предложение Верховной Раде. То есть, это должна быть согласованная позиция и она должна быть согласована до того, как мы проголосуем за нового премьера. В эти минуту мы также согласованной позиции не нашли. Пока что. Поэтому переговоры продолжаются ", - отметил он.