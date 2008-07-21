Шуфрич боится "второго Скнылива" на Майдане в День Независимости

Народный депутат от фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ считает нецелесообразным тратить 70 млн. грн. для проведения военного парада в День Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, кроме военного парада на День Независимости, запланировано еще и авиа-шоу, и здесь есть серьезные риски.

«Хотелось, чтобы второй Скныловской трагедии не произошло», - сказал народный депутат.

Н.ШУФРИЧ отметил, что проведение такого парада является очередным пиаром Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«Я понимаю, что ему нужен пиар. Но это можно сделать за меньшие средства», - сказал он.

Кроме того, народный депутат отметил, что из госбюджета расходуется приблизительно 200-250 млн. грн. на мероприятия, связанные с годовщиной Голодомора, на празднование Дня Соборности и тому подобное.

Таким образом, заметил он, Президент больше беспокоится не о живых гражданах Украины, а об умерших. При этом Н.ШУФРИЧ добавил, что такая ситуация его “начинает тревожить”.