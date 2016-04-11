В Мариуполе жена боевика "ДНР" продавала наркотики в продуктовом магазине

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Главного управления полиции в Донецкой области.

"В ходе отработки ряда оперативных данных полицейские вышли на криминальную пару, на которой сошлись все ниточки: он – боевик "ДНР", она – наркодилер", - сказано в нем.

Установлено, что 29-летняя мариупольчанка прятала "товар" дома, в ящике из-под обуви.

В ходе операции правоохранители изъяли более 60 свертков с каннабисом, каждый весом около 5 грамм. Одна доза стоила 300 гривень.

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Злоумышленница сбывала наркотики узкому кругу лиц и использовала средства конспирации: новые клиенты обязательно проходили предварительную проверку.

"Торговала как по месту жительства, так и прямо в магазине, где работала продавцом. Приходя за хлебом, нарколюбители тут же отоваривались "кайфом". Оперативники установили, что мужчина наркосбытчицы в начале 2015 года выехал из г. Мариуполя и принимает активное участие в рядах незаконного вооруженного формирования "ДНР", - сообщает полиция.

Партия наркотика направлена на экспертизу, по результатам которой фигурантка будет привлечена к уголовной ответственности. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают канал поступления наркотиков.