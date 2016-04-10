Байден поблагодарил Яценюка за партнерство с США

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Посольства США в Украине.

Отмечается, что сегодня утром вице-президент США говорил с Яценюком, который объявил о своем намерении уйти с поста премьер-министра на следующей неделе в ожидании, что новое правительство должен назначить украинский парламент.

Вице-президент поблагодарил Яценюка за партнерство в историческое для Украины время.

Он положительно оценил результаты работы главы правительства Украины за последние два года, в частности, отметив прогресс, достигнутый в тяжелых, но необходимых экономических реформах, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, и работу, проделанную для повышения энергетической независимости Украины.

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Байден и Яценюк согласились, что эти изменения должны быть необратимыми, и неуклонный прогресс является важнейшим условием обеспечения счастливого будущего для народа Украины.

Собеседники также согласились с важностью формирования нового Кабинета министров Украины, который будет стремиться реализовать необходимые реформы, в частности, рекомендованные Международным валютным фондом и Европейским Союзом.

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Вице-президент похвалил премьера Яценюка за его неустанные усилия на благо Украины и его намерение продолжать участие в процессе реализации этих и других реформ, необходимых для обеспечения стабильности, процветания и территориальной целостности Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Украины.