Яценюк рассказал о планах на будущее после оставки с должности премьера

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк рассказал, чем хочет заниматься после своей отставки, о которой заявил сегодня, 10 апреля.

Об этом он заявил сегодня в эфире программы "10 минут с премьер-министром", которое транслировалась на украинских телеканалах.

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«Слагаю обязанности премьер-министра и с достоинством подтверждаю свой личный национальный долг перед государством. Отныне вижу свои задания шире, чем полномочия руководителя правительства. Новое избирательное законодательство, конституционная реформа, судебная реформа, коалиционный контроль за курсом нового правительства, международная поддержка Украины, членство Украины в ЕС и НАТО – это часть моей программы», - отметил Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Яценюк был назначен на должность главы правительства по решению Верховной Рады 27 февраля 2014 года.

27 ноября 2014 года Кабинет министров под председательством Яценюка сложил полномочия перед новоизбранной на внеочередных выборах Верховной Радой VIII созыва. В тот же день Яценюк был вновь назначен премьером.