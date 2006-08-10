Европейский суд признал нарушение прав Олега Ляшко на свободу слова

Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу киевского журналиста Олега ЛЯШКО, подавшего иск к властям Украины.

Как передает радио «Свободы», суд признал украинские власти виновными в нарушении права журналиста на свободу слова и обязал их выплатить О.ЛЯШКО компенсацию в 3 тыс. евро.

В 2001 году О.ЛЯШКО, тогда редактор газеты "Политика" (которая была закрыта решением Московского райсуда Киева в мае 1999 года за разглашение государственной тайны – УНИАН), был приговорен к двум годам условно за публикацию статей, критикующих премьер-министра.

Сейчас О.ЛЯШКО народный депутат Украины от Блока Юлии Тимошенко.