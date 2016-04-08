В ВАСУ отреагировали на заявление Деканоидзе о реванше милицейской системы

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ВАСУ.

Напоминается, что 7 апреля Деканоидзе в интервью журналистам программы "Схемы" заявила, что реформу полиции могут свести на нет решения судов о восстановлении на работе работников МВД, которые не прошли переаттестацию. Также она обвинила суды в проведении закрытых судебных заседаний.

В связи с этим Высший административный суд Украины отмечает, что согласно ст.8 Конституции Украины, в государстве признается и действует принцип верховенства права. Обращение в суд для защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина непосредственно на основании Конституции Украины гарантируется. Согласно статье 55 Конституции, права и свободы человека и гражданина защищаются судом. Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

"Задачей административного судопроизводства является защита прав, свобод и интересов физических лиц в сфере публично-правовых отношений от нарушений со стороны органов государственной власти, их должностных и служебных лиц, других субъектов при осуществлении ими властных управленческих функций на основе законодательства путем справедливого, непредвзятого и своевременного рассмотрения административных дел", - сказано в заявлении.

Читайте такжеДеканоидзе предлагает провести расширенное заседание СНБО по ситуации с янтарем

Таким образом, каждый гражданин Украины, в том числе сотрудник полиции, имеет право на обращение в суд для защиты своих прав, свобод и интересов, отметили в ВАСУ.

Также Высший административный суд уверяет, что закрытых судебных заседаний при рассмотрении споров об отмене приказов об увольнении сотрудников полиции не было.

Кроме того, в ВАСУ отмечают, что относительно запрета видеофиксации судебного заседания по иску уволенных полицейских «по просьбе истца», о которой шла речь в публикации проекта «Схемы», то судья руководствовался п.8 ст.12 Кодекса административного судопроизводства, где указано, что проведение в зале судебного заседания фото- и киносъемки, видео-, звукозаписи с применением стационарной аппаратуры, а также транслирование судебного заседания по радио и телевидению допускаются на основании постановления суда при наличии согласия на это лиц, которые принимают участие в деле, кроме тех, которые являются субъектами властных полномочий.

Читайте такжеДеканоидзе удовлетворила отставку начальника винницкой полиции Шевцова, его пока заменит Юрий Педос

"Таким образом, обвинения в адрес судов со стороны должностного лица не имеет под собой объективных и правовых оснований. Подобное выступление выглядит как манипулирование общественным мнением для унижения деятельности судов и прикрытия некомпетентности органа государственной власти, который нарушает нормы закона при увольнении сотрудников.

Представителям исполнительной власти как публичным лицам следует направить максимум усилий для соблюдения законодательства при переаттестации работников полиции с целью уменьшения количества обращений наших граждан как в отечественные суды, так и Европейский суд по правам человека", - заявили в ВАСУ.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Деканоидзе заявила, что реформу органов МВД могут свести на нет решения судов о восстановлении на работе работников милиции, которые не прошли переаттестацию.

"Я чувствую реванш милиции, реванш тех сотрудников, которые не прошли переаттестацию. Почти все они обратились в суд. Конвейером проходят закрытые заседания, и я очень боюсь, что старая судейская система сделает все, чтобы уничтожить реформу полиции", - сказала она.

Деканоидзе сообщила, что уже есть два решения суда о восстановлении на работе работников МВД, которые не прошли переаттестацию.