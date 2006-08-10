Янукович намерен оптимизировать структуру Кабмина

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о намерении оптимизировать структуру Кабинета Министров Украины для обеспечения эффективного взаимодействия с Верховной Радой и Президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня на пресс-конференции.

«В новых условиях, после вступления в силу конституционной реформы, нам нужно обязательно отработать, и очень корректно, вопросы взаимодействия правительства с парламентом и правительства с Президентом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что планируется разработать новую схему отношений, которая позволить «найти оптимальную модель эффективной власти».

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что все программы Кабинета Министров будут разрабатываться на основе положений коалиционного соглашения.

«Мы призываем политиков, чтобы на этом пути не искали врагов и не выясняли отношений, что было во время выборов 2004 года», - подчеркнул он.

Премьер-министр сообщил, что в течение года планируется разработать программу стратегического развития на ближайшие 5 лет, составной частью которой станет программа социально-экономического развития Украины на 2007 год. Премьер-министр также подчеркнул, что к обсуждению программ правительства будут привлекаться политические партии. «Перед тем, как программа будет направлена в Верховную Раду, она пройдет определенную процедуру», - подчеркнул он.