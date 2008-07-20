Тимошенко: мы гордимся Лобановским, Блохиным, Шевченко, Тимощуком

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила участников VI чемпионата Европы по футболу среди студентов, который торжественно открылся в воскресенье в Киеве.

Как отмечается в приветствии, текст которого размещен на Правительственном портале, «очередным свидетельством того, что в мире уважают украинские футбольные традиции стало то, что Европейская университетская спортивная ассоциация решила провести этот турнир в Украине».

«Мы гордимся украинскими спортсменами, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю отечественного и мирового футбола. Это Валерий Лобановский, Олег БЛОХИН, Андрей ШЕВЧЕНКО, Анатолий ТИМОЩУК и многие другие. Сборная команда студентов Украины стала чемпионом XX Всемирной универсиады 2007 года», - отметила премьер-министр.

Она выразила убеждение, что и в дальнейшем футболисты будут дарить почитателям спорта приятные и захватывающие минуты. «Надеюсь, что это спортивный праздник предоставит новый импульс развитию отечественного футбола, расширит круг людей, которые не представляют свою жизнь без спорта», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

«Верю, что VI чемпионат Европы по футболу среди студентов станет важным событием в спортивной жизни. Прорывы во всех сферах жизни людей можно делать лишь благодаря командной работе и ежедневному труду. Убеждена, что командное движение и согласованная игра принесут вам новые победы», - подытожила премьер-министр и пожелала всем участникам чемпионата спортивной удачи, здоровья и веры в свои силы.

Как сообщал УНИАН, VI чемпионат Европы по футболу среди студентов впервые проводится в Киеве. Он продлится с 20 по 26 июля.