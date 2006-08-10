Откроется XVII Большой Сбор украинских националистов

17:19, 10 августа 2006
Политика
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11-00 -  Состоится  XVII Большой Сбор Украинских Националистов. В работе  примут участие делегаты из всех областей Украины, Киева и Севастополя. Кроме того, участниками Сбора будут представители украинских организаций  России, Канады, США, Германии, Франции и других стран, где проживают украинцы. В рамках проведения Сбора состоятся также съезды ассоциируемых членов ОУН – Всеукраинского женского общества им. Елены Телиги и молодежной организации “Зарево” (Дом учителя, ул.. Владимирская, 57).

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