Откроется XVII Большой Сбор украинских националистов

11-00 - Состоится XVII Большой Сбор Украинских Националистов. В работе примут участие делегаты из всех областей Украины, Киева и Севастополя. Кроме того, участниками Сбора будут представители украинских организаций России, Канады, США, Германии, Франции и других стран, где проживают украинцы. В рамках проведения Сбора состоятся также съезды ассоциируемых членов ОУН – Всеукраинского женского общества им. Елены Телиги и молодежной организации “Зарево” (Дом учителя, ул.. Владимирская, 57).