СБУ готовится к приезду Вселенского и Московского патриархов

Служба безопасности Украины, учитывая необходимость обеспечения надлежащего уровня безопасности во время празднования в июле с.г. 1020 годовщины крещения Киевской Руси, обращается к гражданам с просьбой сообщать о возможных противоправных проявлениях, провокационных действиях, направленных на разжигание конфликтов на религиозной почве, нарушении конституционных прав на “горячий” телефон.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, каждое такое сообщение будет проверяться в определенном действующим законодательством порядке.

Пресс-центр отмечает, что в СБУ возобновляется функционирование «горячих линий», которые будут работать круглосуточно накануне и во время торжеств: в Главном управлении СБ Украины в г. Киеве и Киевской области – тел. 226-32-32, в Центральном управлении СБУ - тел. 256-99-46, электронный адрес – Dovira1020@ukr.net.