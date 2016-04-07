Кэмерон призвал ЕС "прислушаться" к волеизъявлению голландцев на референдуме об ассоциации с Украиной

Об этом сообщает шотландское издание HeraldScotland.

Глава британского правительства во время общения со студентами в городе Эксетер подчеркнул, что волеизъявление в Нидерландах было "очень отличающимся" вопросом от запланированного референдума по выходу Британии из Евросоюза.

"Я надеюсь, что это не повлияет на наши результаты на референдуме, потому что это является очень отличающейся проблемой", - заявил Кэмерон.

Премьер Британии в среду вечером по телефону пообщался со своим близким союзником премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Я считаю, это очень важно, что правительство Нидерландов остановится, подумает и рассмотрит этот референдум, и не будет пытаться отклонить его. И я знаю, они этого не сделают", - добавил Кэмерон.

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Глава британского правительства отметил, что Украина хочет двигаться в сторону Европы, и что "мы не должны отталкивать ее". Но в то же время он настойчиво призвал Евросоюз "внимательно прислушаться" к тому, какую позицию выразили на референдуме голландцы.

"Я лично считаю, что это хорошая идея для Европы и Украины, чтобы иметь отношения. Я не думаю, что это означает, что Украина собирается присоединиться к Европейскому Союзу. Я не думаю, что это означает, что мы будем иметь свободное перемещение людей между Украиной и Соединенным Королевством", - подчеркнул Кэмерон.

В Британии сильная оппозиция относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом рассматривается как отражение значительных евроскептических настроений в Нидерландах. Сторонники выхода Британии из ЕС восприняли волеизъявление голландцев как сигнал тем британцам, которые сомневаются в необходимости выхода из Евросоюза. Сторонники «развода» с ЕС назвали референдум в Нидерландах как "сдержанный и нормальный" способ, чтобы выступать против Брюсселя.

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Представитель ультраправых и антиисламских сил в Нидерландах Герт Вилдерс сказал, что результат референдума относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС может помочь обеспечить голосование в Британии по выходу из ЕС. В Британии референдум о выходе из Евросоюза запланирован на 23 июня.

Вилдерс высказал мнение, что выход Британии из ЕС может быть "началом конца Европейского Союза, каким мы его знаем".

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдумотносительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательной советом Нидерландов 12 апреля.