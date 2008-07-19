У Тимошенко посчитали: Ющенко заблокировал 40 решений Кабмина

Кабинет министров обеспокоен практикой массовой остановки актов правительства указами президента Украины.

Об этом в комментарии «Зеркалу недели» (№ 27(706) от 19 июля - 1 августа в 2008 г.) заявил министр Кабинета министров Петр КРУПКО.

«Нас в Кабинете министров очень беспокоит практика последнего времени, связанная с массовой приостановкой актов Кабинета министров указами Президента по мотивам их неконституционности и обращением президента в Конституционный Суд», - сказал П.КРУПКО.

Так, по его словам, были заблокированы около 40 решений правительства, в том числе 13 постановлений, а некоторые акты останавливались дважды.

При этом П.КРУПКО признает, что Президент имеет право таким образом останавливать акты правительства, однако убежден, что «единственная цель этих действий политическая - заблокировать деятельность правительства».

«Такое право у Президента есть, однако как профессиональный юрист, который свыше десяти лет возглавлял юридическую службу правительства, я впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда акты, заведомо правомерно принятые правительством, блокируются таким способом», - заметил министр Кабинета министров.

«И я вижу как минимум злоупотребление Президентом своим правом», - сказал П.КРУПКО.