Украинская сторона в Минске вновь поставила вопрос об освобождении Савченко - пресс-секретарь Кучмы

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook по итогам сегодняшней встречи контактной группы в Минске.

Пресс-секретарь Кучмы заявила, что "украинская сторона ожидает, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей продолжат работу по освобождению незаконно удерживаемых лиц".

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По ее словам, в первую очередь речь идет о людях, которые нуждаются в медицинской помощи, а также тех, кто находится в плену больше года.

"Для нас увольнение людей – наиболее чувствительный и принципиальный вопрос", - отметила Олифер.

"В этом контексте украинская сторона вновь поставила вопрос о возвращении в Украину украинской летчицы Надежды Савченко", - добавила пресс-секретарь Кучмы.

Также она обратила внимание, что Международный комитет Красного Креста, как и раньше, не имеет доступа к украинским заложникам, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донбасса.

"Мы настаиваем на том, чтобы эксперты МККК получили доступ в ближайшее время", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, Кучма сегодня принимал участие в заседании Трехсторонней контактной группы из Киева с помощью видеосвязи.

Справка УНИАН. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам колонии за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

5 апреля вступил в силу приговор в отношении летчицы, и с этого дня власть РФ может этапировать Савченко к месту отбывания наказания.

Сегодня летчица начала сухое голодание.