У Климкина заявили, что Нидерланды настоятельно рекомендовали не делать полноценную кампанию перед референдумом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

“80% аргументов, которые используют наши оппоненты, это простой копипейст российских аргументов против соглашения об ассоциации. Это не общие аргументы, где возможно совпадение, это абсолютно четкая отработка российских тезисов”, - сказал он.

Он отметил, что украинская сторона не имеет доказательств о финансировании организаций, которые негативно представляют Украину накануне референдума.

Читайте такжеВ Нидерландах активисты "оккупировали" село Крым накануне референдума по ассоциации Украина-ЕС (видео)

“У нас нет доказательств на предмет финансирования этих организаций, поэтому я не буду на эту тему спекулировать. Но то, что они работают абсолютно по российским темам, это категорически так”, - сказал Кулеба.

Он также сообщил, что после того как был назначен референдум, нидерландские партнеры в Украине четко проинформировали украинскую сторону, что в силу специфики восприятия этого вопроса в Нидерландах полноценная кампания правительства Украины, как и полноценная кампания правительства Нидерландов будут восприняты как политическое давление на избирателя и соответственно будут иметь обратный результат.

Читайте такжеСоцопрос в Нидерландах свидетельствует, что количество оппонентов Украины на референдуме преобладает

“Нам настоятельно порекомендовали ограничиться в своих активностях и основной упор сделать на активности гражданского общества. Соответственно свою миссию мы видели не только в реализации собственных мероприятий, но и в оказании максимального содействия общественным инициативам”, - добавил Кулеба.

Читайте такжеЗа год количество сторонников евроинтеграции среди украинцев уменьшилось - исследование

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Референдум был инициирован группой GeenPeil.