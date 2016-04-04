Комментируя "офшорный скандал", глава ВТБ случайно признал Тихонову дочерью Путина

"Я не читал ничего, что было бы связано напрямую с Путиным", - цитирует Костина РБК. - "А тот факт, что его дочь праздновала свадьбу на горнолыжном курорте "Игора", который на самом деле недорогой, и который используется для свадеб десятками людей в Петербурге каждую неделю, я не знаю, как это может связать Путина с каким-либо офшорным бизнесом", - заявил Костин в своем комментарии.

Отметим, информация о том, что российский общественный деятель и управленец Екатерина Владимировна Тихонова является младшей дочерью президента России Владимира Путина, регулярно появляется в СМИ. В свою очередь у Путина эту связь отрицают.

При этом, по данным агентства Bloomberg, Тихонова в феврале 2013 года сыграла свадьбу с замглавы правления компании "Сибур" Кириллом Шамаловым именно на горнолыжном курорте "Игора".

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Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные журналисты опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты.

Доклад стал возможен благодаря утечке 11 миллионов документов с 1977 по 2015 годы из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире оффшорной юридической фирмы. Документы показывают, как Mossack Fonseca в ряде случаев помогала клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

В то числе в докладе содержалась информация, что близкие к Путину люди "отмыли" через офшоры более 2 миллиардов долларов.