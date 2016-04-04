Порошенко: страны-гаранты Будапештского меморандума поддерживают восстановление территориальной целостности Украины

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам, информируя о своем участии в Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, который состоялся на этой неделе.

«Я считаю, что это был чрезвычайно важный саммит, в котором принимали участие более 50 глав государств и правительств», - заявил он.

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По словам президента, Саммит по ядерной безопасности – «это был еще один повод напомнить миру о том вкладе, который Украина сделала в программу нераспространения (ядерного оружия - УНИАН), и о том, что в 1994 году Украина добровольно избавилась от третьего в мире ядерного арсенала, и напомнить странам-гарантам Будапештского меморандума и странам, которые поддерживают Украину, насколько сейчас важно обеспечить восстановление территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины, включая восстановление украинского суверенитета на Донбассе и в Крыму, и эти позиции были твердо поддержаны», - добавил президент.

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Справка УНИАН. В 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире.

После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.