Новоизбранный мэр Кривого Рога Вилкул принял присягу

Как сообщили УНИАН в городской избирательной комиссии, согласно окончательным данным внеочередных выборов, городского головы Кривого Рога Вилкул набрал 74,18% голосов.

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За Вилкула проголосовали 209 тысяч 469 избирателей. За Семена Семенченко («Самопомич») отдали свои голоса 10,92% избирателей (30 тысяч 837). Светлана Сова (партия «Сила людей») набрала 4,67% (13 тысяч 190 избирателей). За Николая Колесника (УКРОП) проголосовали 4,36% (12 тысяч 316 избирателей). Другие кандидаты набрали меньше 3% голосов.

Горизбирком вечером 30 марта рассмотрел жалобы, поступившие от субъектов выборов. За окончательное утверждение результатов внеочередных выборов проголосовали 12 из 18 членов комиссии. Явка избирателей на внеочередных выборах городского головы Кривого Рога составила 55,77% (286 тысяч 175 избирателей).

На должность мэра Кривого Рога претендовало 15 кандидатов. Криворожский городской совет насчитывает 64 депутата.