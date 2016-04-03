У Лаврова своеобразно отреагировали на статью New York Times об Украине

Так, на своей странице в Facebook она предложила Киеву требовать внесения издания в санкционный список.

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"Теперь Киеву осталось требовать включения New York Times в какой-нибудь санкционный список. Лучше американский. Или уже?", - написала она.

СМИ:"1 апреля в газете New York Times вышла статья, авторы которой назвали Украину коррумпированным болотом, а самого гл... Опубликовано Maria Zakharova 2 апреля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Порошенко заявил, что статья в издании The New York Times, где говорилось о необходимости срочно назначить нового генпрокурора и начать настоящую борьбу с коррупцией, является элементом "гибридной войны" по дискредитации Украины.

Напомним, в материале речь шла о том, что если президент Петр Порошенко и парламент не согласятся назначить реальных бойцов с коррупцией и внедрить серьезную судебную реформу, ситуация с коррупцией не изменится.