Украина требует от мирового сообщества не допустить размещения Россией ядерного оружия в Крыму - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга для представителей СМИ в помещении Саммита по ядерной безопасности сегодня в Вашингтоне.

«Мы действительно очень обеспокоены, поскольку на сегодняшний день в соответствии с международным правом Украины несет полную ответственность за размещение элементов ядерного оружия на своей территории, поскольку Крым является украинской территорией, мы очень обеспокоены возможным размещением (ядерного оружия - УНИАН), согласно информации нашей разведки это планирует сделать РФ », - заявил он.

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«Мы требуем очень согласованных и эффективных шагов мирового сообщества для того, чтобы не допустить кардинального ухудшения ситуации с безопасностью в Черноморском регионе относительно размещения в Крыму ядерного оружия и уверен в том, что эти консультации должны привести к невозможности этих шагов на украинской территории в Крыму», - добавил Порошенко.