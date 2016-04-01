Порошенко и Рютте призвали немедленно освободить Савченко из российской тюрьмы
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвали немедленно освободить из российской тюрьмы украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко.
Об этом говорилось во время встречи лидеров двух стран сегодня в Вашингтоне, сообщает пресс-служба главы государства.
«Петр Порошенко и Марк Рютте призвали немедленно освободить из российской тюрьмы украинскую летчицу Надежду Савченко», - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили вопрос сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.
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Справка УНИАН. 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.
После оглашения приговора Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.
Президент Украины заверил, что делает все возможное для возвращения Савченко и готов передать России спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное разбирательство их дел находится на финальной стадии.
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