Порошенко и Рютте призвали немедленно освободить Савченко из российской тюрьмы

Об этом говорилось во время встречи лидеров двух стран сегодня в Вашингтоне, сообщает пресс-служба главы государства.

«Петр Порошенко и Марк Рютте призвали немедленно освободить из российской тюрьмы украинскую летчицу Надежду Савченко», - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили вопрос сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Справка УНИАН. 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

Президент Украины заверил, что делает все возможное для возвращения Савченко и готов передать России спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное разбирательство их дел находится на финальной стадии.

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