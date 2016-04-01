Яценюк выступает за внедрение в украинских судах института присяжных

Как заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, Кабмин настаивает на внесении изменений в Конституцию относительно судопроизводства, принятом одновременно с новой редакцией Конституции новых законов о статусе судей и судоустройстве, внедрении новой системы судов, назначении новых и честных судей и введении института присяжных.

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Во время вручения сертификатов новым инструкторам Корпуса оперативно-внезапного действия Нацполиции 1 апреля Яценюк отметил, что кроме этого государство должно обеспечить реальную защиту свидетелям, "которые дают показания в сложных уголовных процессах".

Он отметил, что эти задачи будут возложены на одну из групп КОРДА.

«Это даст возможность стране построить новую качественную систему правосудия и привлекать к ответственности наиболее влиятельных преступников в стране», - сказал Арсений Яценюк.