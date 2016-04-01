До свидания, неласковый Мишка!

Недавняя встреча президента ведущей против нас войну России со своими олигархами актуализировала тему работы российского бизнеса в Украине. Как вы помните, Путин попросил взращенных под своим крылом миллиардеров «потерпеть» и пока не распродавать свои украинские активы, чтобы понять, как будут развиваться события и, возможно, дождаться смены власти в Киеве. Желание сохранить инструмент экономического влияния на непокорную соседнюю страну не стало для нас открытием. Два года войны на Донбассе с тысячами жертв показали, что хозяин Кремля будет использовать все имеющиеся в наличии инструменты для дестабилизации ситуации в Украине и установлении контроля над нашей землей. Что он уже сделал в Крыму и на востоке Донбасса.

Российское законодательство не предусматривает «национализации», но по настоятельной просьбе инициаторов аннексии, сделало исключения для Крыма

Возникает вопрос: что нам делать с пребывающем в праздных ожиданиях в отношении украинских перспектив бизнесом России? Горячие головы скажут, что тут и думать нечего, нужно забрать в госсобственность находящиеся на нашей территории активы, повторяя продемонстрированный нам «российский стиль»: быстро и предельно цинично. Как, например, было сделано россиянами в украинском Крыму, когда воровство полутысячи предприятий и двух десятков газовых месторождений на сотни миллиардов гривень нарекли «национализацией». Причем, обратите внимание, российское законодательство не предусматривает этой самой «национализации», но по настоятельной просьбе инициаторов аннексии, сделало исключения для Крыма.

На материковой части России к остаткам украинского бизнеса использовался дифференцированный подход: бизнес неугодных Кремлю граждан Украины блокировался через бесконечные наезды контролирующих органов, интересы Ахметова и Фирташа практически не пострадали. Как ответили эти два олигарха на милость российского царя – все мы могли увидеть. Фирташ, к примеру, попытался открыть глаза соотечественникам откровением, что в нашей бедности виноваты США. Смешно. Не клептократическая власть, которую он с таким рвением многие годы поддерживал, не созданная при активном участии нескольких допущенных до корыта негодяев неэффективная и страдающая от диктата монополий, засилья коррупции система экономики, не Россия, забравшая у нас 20% экономического потенциала, а Америка, которая «все уничтожает и экономически, и политически».

Утереться и промолчать мы не можем. Ни противники, ни союзники не будут нас уважать. Но как поступить не в состоянии слепого озлобления, а мудро? Лучшим вариантом для Украины при выборе стратегии в отношении активов российского происхождения будут зеркальность и приоритетность собственной выгоды при неослабном внимательном мониторинге их деятельности.

Наученные горьким опытом, мы понимаем, что если для демократических правовых государств бизнес за рубежом всегда остается бизнесом, то для путинской России – это инструмент влияния. О чем, кстати, нам периодически напоминают правители этой страны, которые, в зависимости от настроения, то стращают многомиллиардными долгами украинских предприятий российским структурам, то вспоминают о таких же огромных «благодеяниях» для украинской экономики.

Для наших сограждан выбор покупать или не покупать продукты и услуги страны-агрессора должен оставаться личным делом. И еще: все наши действия в отношении приглашенного в украинский дом российского бизнеса должны улучшать национальные позиции в грядущих имущественных исках к РФ.

Санкции пока не затронули ключевые элементы системы российского экономического представительства в Украине – банки и коммуникации. И этому есть свои причины

Украинские власти пока демонстрируют осторожность и умеренность в отношении размещенных на территории страны российских активов. А они, по оценке самих россиян, находятся на этапе активного исхода. Так по данным на 1 октября 2015 года остатки по прямым инвестициям из России в украинскую экономику составляли 2,2 млрд долл, сократившись по сравнению с периодом до начала национального помешательства в доме соседей в 2,8 раза.

Из активных шагов Киева запомнилось решение Совета национальной безопасности и обороны в сентябре 2015 года, которое предусматривало введение санкций против более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, причастных к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Эти санкции пока не затронули ключевые элементы системы российского экономического представительства в Украине – банки и коммуникации. И этому есть свои причины.

По словам главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, Украина не может национализировать дочки российских банков, в том числе, Проминвестбанк, Сбербанк России и ВТБ Банк потому, что в них сосредоточено 15% активов национальной банковской системы, и находится порядка 50 млрд грн средств наших сограждан. О чем она и заявила с трибуны Верховной Рады, но добавила, что за всеми тремя дочками российских госбанков осуществляется пристальный контроль, для чего в них введены кураторы НБУ.

По словам главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, Украина не может национализировать дочки российских банков, в том числе, Проминвестбанк, Сбербанк России и ВТБ Банк

Слишком большими, чтобы при желании быстро проглотить, также выглядят ведущие операторы сотовой связи страны "Киевстар" ("Альфа-групп" Михаила Фридмана) и "МТС-Украина" ("АФК Система" Владимира Евтушенко).

Понятное дело, что собственники российского бизнеса в нашей стране, ставшей из-за действий своего президента и армии недружественной территорией, делают все возможное и невозможное, чтобы скрыть свою личину. «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) после покупки в 2003 году отечественного UMC не пожалел денег на ребрендинг и уничтожение одного из самых узнаваемых брендов страны, но в прошлом году, откликнувшись на изменение общественного мнения, вновь сменил кожу, теперь на Vodafone. Сбербанк России озарила идея убрать из названия упоминание страны, но пока инициатива натолкнулась на противодействие со стороны отечественного Ощадбанка.

По словам главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, Украина не может национализировать дочки российских банков, в том числе, Проминвестбанк, Сбербанк России и ВТБ Банк

В числе излюбленных приемов запутывания следов – регистрация бизнесом с российскими корнями материнских компаний в милой для наших сограждан Европе. Такой юмор, в стиле – вы же хотели на Майдане Европу – так получайте!

Украинские служащие российских структур ожидаемо расценивают как попытки лишить их теплых рабочих мест периодически возникающие общественные инициативы по пикетированию или бойкоту тех или иных представительств российского капитала, обретающие порой экстремальные формы. Однако, большинство украинцев с радостью дали бы этому бизнесу другое происхождение, но вот только в условиях экономического кризиса данная проблема не может быть решена за год-два. Нужно создать условия для работы как отечественного капитала, так и зарубежного, и тогда бизнес страны агрессора рано или поздно уйдет с земли, где ему не рады.

Чем для нас исход капитала с российскими корнями хорош в стратегической перспективе? Тем, что у соседей будет меньше интересов в Украине и соблазнов под прикрытием лицемерных сказочек о «дружбе» и «братстве» установить экономический и политический контроль. А так мы для них становимся отрезанным ломтем: с глаз долой – из сердца вон!

Возможно, кто-то из наших читателей припомнит события пяти, десяти, пятнадцатилетней давности, когда многочисленные инвестиционные форумы заполнялись российскими бизнесменами в дорогих костюмах с «чемоданами нефтедолларов» в руках. Они убеждали украинских коллег, что Украина – это та же Россия, только отстающая в развитии на 10-15 лет. И что еще чуть-чуть, и все станет Russia. И демонстрировали свой фирменный российский стиль ведения бизнеса. Допускаю, что еще многие десятилетия мы бы и развивались в этой модели, но, как сказали бы в нашей Одессе, жадность погубила фрайера, который вначале украл Крым, а затем развязал войну. И сейчас наши страны разошлись на десятилетия, а, возможно, и столетия, как в море корабли, каждый со своей экономической и политической системой, и миропониманием. И чем дольше будет длиться наше самостоятельное плавание, тем меньше шансов, что нас затянут в порт под названием «обновленная Российская империя». Или что там мечтает возродить хозяин Кремля.

Одно точно можно сказать российским олигархам об Украине. Власть у нас в стране, в отличие от России, регулярно меняется. Поэтому сменится и нынешняя, а затем придет еще одна, а затем – еще… Вот только гражданское общество, которое будет эту власть менять по демократическим процедурам, остается. А пепел героев, положивших свои жизни за свободу родной земли, будет стучать в сердца новых поколений украинцев. И если по каким-то другим стратегическим вопросам еще идет бурная дискуссия, то по вопросу российского бизнеса позиция определена: «Спасибо и прощайте!».

Юрий Куликов