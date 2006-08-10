Президенту угрожает штраф

В полночь истек срок, когда Президент Виктор Ющенко должен был добровольно восстановить своим указом на должности председателя Киевской облгосадминстрации Евгения Жовтяка. Соответствующее решение Киево-святошинский районный суд вынес еще 16 июня этого года.

Впрочем, из-за юридической волокиты, когда исполнительная служба была вынуждена несколько раз обращаться к судьям за объяснением постановления, производство по делу возобновили лишь 1 августа. По закону, если Президент не выполнит решение суда, его оштрафуют. Сам Жовтяк говорит, что его освободили незаконно, и в суд он подавал ради справедливости.

Евгений Жовтяк, экс-глава облгосадминистрации:

- В моем случае меня могли уволить лишь по собственному желанию и если меня пригласили, сказали что власть не готова выполнять обещания 2004, я бы пошел без вопросов. Но советники Президента говорят, что он может нарушать Конституцию без наказания.

5 канал