Турчинов задекларировал более 1,65 миллиона гривень за 2015 год

Об этом говорится в декларации, обнародованной на сайте СНБО. Согласно документу, общая сумма совокупного дохода – 1 млн 653 тыс. 403 грн, в том числе 199 тыс. 999 грн – зарплата и другие выплаты и вознаграждения, 1 млн 453 тыс. 404 грн – дивиденды и проценты.

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Доходы членов семьи Турчинова (в декларации среди членов семьи указана его жена) составили почти 60 тыс. грн.

Декларант не указал наличия в его собственности жилого дома, квартиры, земельного участка, садового (дачного) дома, гаражей и другого недвижимого имущества. В то же время члены семьи Турчинова владеют квартирой площадью 381,8 кв. м. У семьи секретаря СНБО также есть автомобиль Тoyota Highlander 2013 года выпуска.

Отметим, что согласно декларации, сумма средств декларанта, которые находятся на счетах в банках и других финансовых организациях, составляет 18 млн 511 тыс. 924 грн.