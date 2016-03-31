Глава АП Ложкин обнародовал декларацию за 2015 год

Так, общая сумма дохода главы Администрации в 2015 году составила 627 866 гривень. В 2014 году его общий доход составлял 92 358 800 гривень, большую часть которого Ложкин получил до того, как занял государственную должность, сообщает "Главком".

В отличие от 2014 года, в котором Ложкин заработал 92 100 984 гривень доходов в виде дивидендов и процентов, в 2015 году он получил из указанного источника дохода только 9 254 гривни.

Доход от страховых возмещений в 2015 году составил 26 354 гривни по сравнению с 55 744 гривнями, полученными в 2014 году.

В 2015 году Ложкин не получал авторского вознаграждения и реализации имущественных прав интеллектуальной собственности. В 2014 году размер такого вознаграждения составил 1 450 гривень.

Состав недвижимого имущества, находящегося в собственности и пользовании главы Администрации президента по состоянию на 31 декабря 2015 года, не изменился по сравнению с 2014 годом.

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Ложкин является владельцем автомобиля Lexus LX570 (2013 года выпуска).

В течение 2015 года на банковские счета Ложкина поступило 57 315 398 гривень. Остаток средств на его банковских счетах по состоянию на конец 2015 года - 484 303 гривень.

Жена главы Администрации президента Надежда Шаломова и мать Лариса Ложкина заработали в 2015 году 17 602 794 гривни, в отличие от 2014 года, в котором их совокупный доход составил 1 832 132 гривни.

Как и в прошлом году, значительная часть их дохода была получена за счет дивидендов и процентов, а именно 17 566 762 гривни (при 1 808 092 гривнях в 2014 году).

Состав недвижимого имущества и транспортных средств, находящихся в собственности и пользовании членов семьи Ложкина, не изменился.

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Номинальная стоимость ценных бумаг, которыми обладают члены семьи Ложкина в ЧАО «Медтехсервис», увеличилась по сравнению с 2014 годом на 58 186 гривень - с 190 676 до 248 862 гривень.

Номинальная стоимость корпоративных прав, которыми обладают члены семьи Ложкина, в 2015 году увеличилась на 44 513 гривень - с 172 462 гривень, задекларированных в 2014 году, до 216 975 гривень.

Остатки на счетах членов семьи Ложкина по состоянию на 31 декабря 2015 года составили 2 637 167 гривень при 34 гривнях, задекларированных по состоянию на 31 декабря 2014 года.