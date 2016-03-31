Порошенко сегодня встретится с Байденом и министрами торговли и финансов США

Президент Украины Петр Порошенко сегодня встретится с вице-президентом США Джозефом Байденом, министром торговли США Пенни Прицкер и министром финансов США Джейкобом Лью.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

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«Сегодня президент проведет встречу с вице-президентом США Байденом, министром финансов Лью, министром торговли Притцкер», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Порошенко прибыл с рабочим визитом в США.

Глава государства вчера выступил на форуме «Борьба Украины за свободу, которая продолжается», и завтра, 1 апреля, примет участие в Саммите по ядерной безопасности.

Президент также проведет ряд встреч с руководителями компаний оборонно-промышленного комплекса США.

Кроме того, Порошенко встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, президентом Аргентины Маурисио Макри, генсеком ООН Пан Ги Муном и министром иностранных дел Австралии Джулией Бишоп.

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Глава государства посетит Мемориал жертвам Голодомора и встретится с представителями украинской общины.

Также запланированы интервью для Fox News и брифинг для представителей СМИ.