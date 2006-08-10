7 судей-совместителей КС нарушают Конституцию

Владимир Шаповал в эфире 5-го каналазаявил, что 7 судей Конституционного Суда, которые в то же время работают в судах общей юрисдикции, то есть, являются совместителями, сами нарушают Основной Закон государства. Вину за эту ситуацию он возлагает и на Верховную Раду.

Владимир Шаповал, представитель Президента в Конституционном Суде:

- Перед тем как судьи Конституционного Суда приносили присягу, нужно было просто проголосовать соответствующие постановления, принять соответствующие решения. Это угрожает в очередной раз тем, что мы докажем в своей практической деятельности пренебрежение требований Конституции.